gli anarchici con la sponda di propal e antagonisti dichiarano guerra allo stato

Un gruppo anarchico, sostenuto da ProPal e altri antagonisti, ha annunciato una serie di azioni contro le istituzioni statali. La questione è diventata più complessa dopo che alcuni attivisti hanno cercato alleanze con ambienti criminali per sfidare le leggi più dure, come il 41bis. Recentemente, manifestazioni e tensioni nelle piazze sono aumentate, con scene di scontri e proteste in diverse città italiane. La situazione si fa sempre più calda nelle strade del Paese.

«Qualche tempo fa Cospito cercava una sponda tra la criminalità organizzata per abbattere il 41bis; oggi lo stesso fa la Beniamino, tentando una saldatura con ProPal, antagonisti e piazze che ribollono. Ma il metodo è lo stesso, e pure l'obiettivo lo è: dichiarare guerra allo Stato». Per Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, ci troviamo davanti ad uno snodo fondamentale per la sicurezza dello Stato e, quando «si alza il tiro come sta accadendo oggi», dice, sci sarebbe bisogno di «un fronte repubblicano unito in grado di rispondere alle minacce». Onorevole Delmastro, la lettera di Anna Beniamino ha riacceso gli animi sul carcere duro e più in generale sul conflitto contro lo Stato inteso come nemico assoluto.🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: "Giornalista, ti ammazziamo". Così gli antagonisti hanno organizzato l'assalto ProPal alla Stampa

Gli Usa dichiarano guerra alle petroliere: sequestrata la russa Marinera vicino all’Irlanda e la Sophia nei Caraibi. I collegamenti col VenezuelaGli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere, la russa Marinera vicino all’Irlanda e la Sophia nei Caraibi, nell’ambito di un’operazione che coinvolge collegamenti con il Venezuela.

LIVE Torino, corteo a un mese sgombero Askatasuna. Scontri manifestanti-polizia: diretta video

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.