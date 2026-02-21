Gli anarchici con la sponda di ProPal e antagonisti dichiarano guerra allo Stato
Un gruppo anarchico, sostenuto da ProPal e altri antagonisti, ha annunciato una serie di azioni contro le istituzioni statali. La questione è diventata più complessa dopo che alcuni attivisti hanno cercato alleanze con ambienti criminali per sfidare le leggi più dure, come il 41bis. Recentemente, manifestazioni e tensioni nelle piazze sono aumentate, con scene di scontri e proteste in diverse città italiane. La situazione si fa sempre più calda nelle strade del Paese.
«Qualche tempo fa Cospito cercava una sponda tra la criminalità organizzata per abbattere il 41bis; oggi lo stesso fa la Beniamino, tentando una saldatura con ProPal, antagonisti e piazze che ribollono. Ma il metodo è lo stesso, e pure l'obiettivo lo è: dichiarare guerra allo Stato». Per Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, ci troviamo davanti ad uno snodo fondamentale per la sicurezza dello Stato e, quando «si alza il tiro come sta accadendo oggi», dice, sci sarebbe bisogno di «un fronte repubblicano unito in grado di rispondere alle minacce». Onorevole Delmastro, la lettera di Anna Beniamino ha riacceso gli animi sul carcere duro e più in generale sul conflitto contro lo Stato inteso come nemico assoluto.🔗 Leggi su Iltempo.it
Gli Usa dichiarano guerra alle petroliere: sequestrata la russa Marinera vicino all’Irlanda e la Sophia nei Caraibi. I collegamenti col VenezuelaGli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere, la russa Marinera vicino all’Irlanda e la Sophia nei Caraibi, nell’ambito di un’operazione che coinvolge collegamenti con il Venezuela.
Argomenti discussi: Sabotaggi di S. Valentino, rivendicano gli anarchici: Agito di notte per bloccare tutto; Benzina nei pozzetti e conoscenza del sistema: così gli anarchici cercano di sabotare i trasporti; Trae profitti dal genocidio e gli anarchici colpiscono la sede di Axa a Trento; Patto tra islam e anarchici per sovvertire lo Stato.
