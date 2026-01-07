Gli Usa dichiarano guerra alle petroliere | sequestrata la russa Marinera vicino all’Irlanda e la Sophia nei Caraibi I collegamenti col Venezuela

Gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere, la russa Marinera vicino all’Irlanda e la Sophia nei Caraibi, nell’ambito di un’operazione che coinvolge collegamenti con il Venezuela. Le misure fanno parte di una strategia di controllo e di tutela delle rotte energetiche, con attenzione alle implicazioni geopolitiche e alle tensioni internazionali in corso.

Dopo aver fermato la petroliera russa Marinera, vicino all’Irlanda, gli Stati Uniti sequestrano anche la petroliera Sophia nei Caraibi. Ad annunciare il secondo blocco il Comando Meridionale degli Stati Uniti. Si tratta di un’altra imbarcazione legata al Venezuela. «In un’operazione all’alba di questa mattina, il dipartimento della Difesa, in coordinamento con il dipartimento per la Sicurezza Interna, ha fermato una petroliera senza bandiera e soggetta a sanzioni, appartenente alla cosiddetta ‘flotta oscura’», si legge nel post. «La nave intercettata, la MT Sophia, operava in acque internazionali e svolgeva attività illecite nel Mar dei Caraibi. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Petroliera russa Marinera sequestrata dagli Usa nell’Atlantico: era diretta in Venezuela Leggi anche: “Trump neoimperialista col Venezuela uccide illegalmente nei Caraibi. Gli Usa assuefatti, ma se muoiono i marines è diverso” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump; Attacco al Venezuela, cosa c'è dietro: dalla guerra ai narcos alle petroliere inseguite (una con la bandiera russa), tutte le tensioni...; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela? Dai narcos al petrolio, ecco le cause. Gli Usa hanno sequestrato la petroliera russa Marinera - La nave cercava di sfuggire al sequestro statunitense da più di due settimane, quando aveva tentato invano di caricare petrolio in un porto venezuelano. repubblica.it

