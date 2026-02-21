Giustizia | Nordio punta a 40 incontri a Modena per smantellare

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato di voler organizzare circa quaranta incontri a Modena per promuovere la riforma giudiziaria, spiegando che l’obiettivo è ridurre il peso delle correnti all’interno del sistema giudiziario. Durante un evento pubblico, ha sottolineato come i dialoghi diretti possano migliorare l’efficienza e l’indipendenza della magistratura. Nordio ha anche evidenziato che questi incontri mirano a coinvolgere cittadini e operatori, con l’intento di avvicinare le istituzioni alla realtà locale.

Nordio a Modena: La Riforma Giudiziaria e la Promessa di Sgretolare le Correnti. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha portato la sua campagna a favore del Sì al referendum costituzionale direttamente nel cuore dell’Emilia-Romagna, precisamente a Modena, ribadendo con forza la necessità di una riforma che, secondo le sue parole, mira a “sgretolare il sistema delle correnti” all’interno della magistratura. L’iniziativa, promossa da Fratelli d’Italia, ha riscosso un notevole interesse, testimoniato dalla forte partecipazione registrata all’incontro tenutosi sabato 21 febbraio 2026 presso l’hotel Baia del Re. 🔗 Leggi su Ameve.eu Nordio a Modena: referendum Giustizia, quali sono i vantaggi per iIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha visitato Modena per discutere del referendum sulla giustizia, che si terrà tra poche settimane. Caso Pozzi, appello del consulente della famiglia al ministro Nordio: “Ci incontri. Giustizia per Gimmy”Il criminologo Michel Emi Maritato, consulente della famiglia Pozzi, lancia un appello al ministro Nordio affinché si incontri con loro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riforma della giustizia. Le ragioni del sì, interviene Nordio: Contenuti al centro; Che cosa sono le correnti in magistratura e perché contano così tanto; Il ministro Nordio: Sistema para-mafioso del Csm? Ho solo citato una frase del pm Di Matteo. Ne ho altre peggiori. E lui replica: Strumentalizzazioni, riforma rischiosa; Travaglio a La7: Riforma Nordio? Un’esplosione di spesa pubblica. Non cambia nulla nei processi ma ci costerà il triplo. Referendum, Nordio: Con la riforma anche i magistrati senza corrente potranno ambire ai ruoli apicaliLa riforma della giustizia servirà anche a far funzionare meglio le Procure ei Tribunali, depotenziando le correnti. Lo ha spiegato il ... iltempo.it Giustizia, Nordio a Perugia: «Il Sì al referendum rende il giudice davvero terzo»Al Pavone il convegno per il Sì riforma. Nordio: «Separare le carriere è il naturale completamento del processo accusatorio» ... umbria24.it l ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica - facebook.com facebook Il Ministro #Nordio ha detto che i sostenitori del No al referendum sulla giustizia “hanno rifiutato” un incontro con me, “l’ANM ha rifiutato il confronto con me, l'ha rifiutato anche il Presidente del Comitato del No, perché non hanno argomenti. Io li sfido veramente x.com