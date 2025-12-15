Caso Pozzi appello del consulente della famiglia al ministro Nordio | Ci incontri Giustizia per Gimmy

Il criminologo Michel Emi Maritato, consulente della famiglia Pozzi, lancia un appello al ministro Nordio affinché si incontri con loro. Rinnovando la richiesta di giustizia per Gimmy Pozzi, la famiglia e il loro legale evidenziano il rischio di archiviazione del caso, sottolineando l’importanza di fare luce su una vicenda che ancora grava di misteri e ombre.

Le dichiarazioni del criminologo e consulente di parte nominato dalla famiglia, Michel Emi Maritato. “Il rischio di vedere archiviato il caso di Gimmy Pozzi, giovane uomo la cui morte resta ancora avvolta da gravi ombre, rappresenta non solo una ferita per la famiglia, ma una sconfitta per lo Stato di diritto. È una vicenda che continua a porre interrogativi irrisolti, zone grigie che non possono essere liquidate velocemente e senza ulteriori approfondimenti. In queste ore decisive, la richiesta della famiglia è semplice e insieme lacerante: non spegnete la luce sulla verità”. A parlare è il criminologo Michel Emi Maritato, nominato comune consulente di parte dalla famiglia di Gianmarco Pozzi, il 28enne romano deceduto a Ponza nell’estate del 2020 in circostanze che ancora oggi restano misteriose. Puntomagazine.it

