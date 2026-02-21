Gisell? al Teatro Celebrazioni | Nyko Piscopo riscrive il mito romantico in chiave contemporanea

Nyko Piscopo porta in scena una versione moderna del classico “Gisell?” al Teatro Celebrazioni di Bologna. Lo spettacolo, in programma venerdì 27 febbraio alle 21, rivisita il mito romantico con scene sorprendenti e un approccio innovativo. La rappresentazione attira l’attenzione di molti appassionati di danza e di teatro, desiderosi di scoprire una lettura fresca di un’opera amata. La sera promette di essere un’occasione unica per vivere un’esperienza artistica diversa.

Bologna si prepara ad accogliere una delle riletture più originali e attuali di un classico del balletto: venerdì 27 febbraio alle ore 21.00 arriva al Teatro Celebrazioni “Gisell?”, creazione firmata dal coreografo napoletano Nyko Piscopo e portata in scena dalla Cornelia Dance Company all’interno della Stagione di Danza 20252026 del teatro. Non è la “Giselle” che ci si aspetta: qui il mito romantico per antonomasia si rigenera con un’estetica contemporanea, con un linguaggio fisico materico ed elegante, e soprattutto con un tema che Piscopo mette al centro con decisione: l’amore oltre i confini di genere, oltre il pregiudizio, oltre l’inganno, in un presente che – ancora oggi – è segnato dallo stigma.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

