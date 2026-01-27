Sissi oltre il mito | al Teatro Sperimentale il ritratto di un’imperatrice contemporanea

Questa produzione teatrale offre un ritratto contemporaneo di Sissi, l’imperatrice, attraverso uno spettacolo che unisce interpretazioni di qualità e un’attenzione particolare ai dettagli. L’evento si svolge al Teatro Sperimentale di Ancona, sabato 7 febbraio alle 20.30, coinvolgendo un cast articolato e un’équipe di professionisti del settore. Un’occasione per approfondire la figura di Sissi oltre il mito, in un contesto artistico e culturale di rilievo.

ANCONA- Sabato 7 febbraio ore 20.30 al Teatro Sperimentale va in scena “Sissi L’imperatrice” con Federica Luna Vincenti, scritto e diretto da Roberto Cavosi, e con Marco Manca, Miana Merisi, Maria Giulia Scarcella, Francesca Bruni Ercole, costumi Paola Marchesin, light designer Gerardo Buzzanca.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

