Giorgia Meloni realismo e risultati | il riferimento che Parigi non può e non vuole ignorare

Giorgia Meloni ha conquistato l’attenzione in Francia, anche senza intervenire pubblicamente, perché la sua influenza cresce rapidamente. La sua leadership e le decisioni politiche italiane sono al centro del dibattito, disturbando le strategie di Parigi. La sua presenza si fa sentire nei confronti diplomatici e nelle scelte europee. La leader italiana continua a muoversi con fermezza, senza lasciarsi influenzare dai silenzi dei francesi. La sua figura rimane un punto di riferimento per molti osservatori.

Giorgia Meloni è diventata da tempo il convitato di pietra della politica francese. Anche quando non c’è, anche quando non parla, fa rumore in Francia. Per il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio italiano è una presenza ingombrante, un’ossessione. Ogni sua dichiarazione, presa di parola, anche quando manifesta solidarietà al popolo francese e denuncia un nemico comune come l’ultrasinistra violenta, responsabile della morte di un giovane studente di 23 anni, suscita nervosismo, irritazione. L’inquilino dell’Eliseo non sopporta l’idea che una leader bollata per anni come «impresentabile» sia riuscita a diventare un’interlocutrice credibile a Bruxelles e a Washington.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Giorgia Meloni, e la testarda fede trumpiana che può costarle carissimaGiorgia Meloni ha mantenuto il suo sostegno a Donald Trump, nonostante l’opposizione di molti italiani.

La premier Giorgia Meloni arriva all'incontro dei volenterosi a Parigi – Il videoIl 6 gennaio 2026, a Parigi, la premier Giorgia Meloni ha preso parte all'incontro dei cosiddetti

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.