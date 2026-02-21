Giorgia Meloni realismo e risultati | il riferimento che Parigi non può e non vuole ignorare
Giorgia Meloni ha conquistato l’attenzione in Francia, anche senza intervenire pubblicamente, perché la sua influenza cresce rapidamente. La sua leadership e le decisioni politiche italiane sono al centro del dibattito, disturbando le strategie di Parigi. La sua presenza si fa sentire nei confronti diplomatici e nelle scelte europee. La leader italiana continua a muoversi con fermezza, senza lasciarsi influenzare dai silenzi dei francesi. La sua figura rimane un punto di riferimento per molti osservatori.
Giorgia Meloni è diventata da tempo il convitato di pietra della politica francese. Anche quando non c’è, anche quando non parla, fa rumore in Francia. Per il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio italiano è una presenza ingombrante, un’ossessione. Ogni sua dichiarazione, presa di parola, anche quando manifesta solidarietà al popolo francese e denuncia un nemico comune come l’ultrasinistra violenta, responsabile della morte di un giovane studente di 23 anni, suscita nervosismo, irritazione. L’inquilino dell’Eliseo non sopporta l’idea che una leader bollata per anni come «impresentabile» sia riuscita a diventare un’interlocutrice credibile a Bruxelles e a Washington.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Giorgia Meloni, e la testarda fede trumpiana che può costarle carissimaGiorgia Meloni ha mantenuto il suo sostegno a Donald Trump, nonostante l’opposizione di molti italiani.
La premier Giorgia Meloni arriva all'incontro dei volenterosi a Parigi – Il videoIl 6 gennaio 2026, a Parigi, la premier Giorgia Meloni ha preso parte all'incontro dei cosiddettiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Giorgia Meloni e il video pieno di balle non sono un favore a chi voterà Sì al Referendum, ma fuoco amicoE propaganda sia. Giorgia Meloni pubblica un video becero sul caso Sea Watch e il risarcimento di 76 mila euro che lo Stato deve all’Ong dopo l’archiviazione del processo contro Carole Rackete. Alla f ... mowmag.com
Indagine sul realismo europeo di Meloni. Parlano Orsina, Della Loggia, Stefanini e VassalloSi va verso un’Europa più leggera ma più competitiva o verso un ritorno dei nazionalismi? E la premier in quale direzione si muove? Un girotondo ... ilfoglio.it
Alla fine il numero di stranieri irregolari rimpatriati nel 2025, quello sbandierato da Giorgia Meloni e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, come uno strepitoso successo, non arriva nemmeno a eguagliare quelli dei governi pre-Covid. Di Franz Baraggino - facebook.com facebook
Abbiamo ricostruito che cosa dice la sentenza sul risarcimento alla ONG Sea Watch criticata da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini. x.com