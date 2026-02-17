Giorgia Meloni ha mantenuto il suo sostegno a Donald Trump, nonostante l’opposizione di molti italiani. La premier continua a credere nella linea dura dell’ex presidente, anche quando le sue scelte generano malumore tra gli elettori. Recentemente, alcuni sondaggi mostrano che questa posizione rischia di allontanarla ancora di più dalla maggioranza degli italiani.

È impossibile che la premier non si renda conto di quanto la politica dal volto disumano del boss della Casa Bianca sia invisa agli italiani. Ma allora perché questa professione di fede trumpista così esibita, a poco più di un mese da un referendum che peraltro la vede in difficoltà? Le ultime scelte della presidente del Consiglio possono essere carburante per il No. Perché si è capito che il 22 e 23 marzo vale tutto. E dunque non è facile comprendere perché Giorgia Meloni abbia repentinamente virato verso Donald Trump, tra l’altro proprio nel momento in cui questi è in palese difficoltà secondo tutte le rilevazioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Giorgia Meloni, e la testarda fede trumpiana che può costarle carissima

Il 15 dicembre 2025, Giorgia Meloni ha partecipato all'evento di Atreju, salendo sul palco per un intervento.

Giorgia Meloni and Melania Trump #comparison#melaniatrump#meloni#shorts

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.