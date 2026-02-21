Giani affida le direzioni regionali Slitta l’incarico al dg Barretta

Giani ha deciso di rivedere le nomine nelle direzioni regionali, sospendendo temporaneamente l’incarico al direttore generale Barretta. La scelta arriva dopo che si erano diffuse indiscrezioni sul suo possibile trasferimento a Firenze per assumere il ruolo di responsabile della sanità regionale. La decisione, ancora in fase di valutazione, coinvolge anche altre posizioni strategiche. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Stop, per ora, all’annunciato trasferimento a Firenze di Antonio Barretta, che secondo voci ufficiose avrebbe dovuto far ritorno in Regione, alla direzione sanità. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha infatti appena firmato gli atti della riorganizzazione dei vertici apicali degli uffici della giunta regionale. Sette le direzioni riconfermate da subito, otto con quella del direttore generale e otto direzioni con incarichi in scadenza che saranno invece messe a bando. E, fra le riconferme, Federico Gelli è stato prorogato a capo della direzione sanità, welfare e coesione sociale fino ad agosto 2026.🔗 Leggi su Lanazione.it

"Uniti come alle regionali". Giani lancia l’appello al Pd. Chiede un candidato forteIl presidente toscano Giani fa un appello al Pd, chiedendo un candidato forte per le prossime elezioni.

Graduatorie regionali, mobilità docenti, l’operatore scolastico slitta al 2027: decreto PNRR in Gazzetta UfficialeIl decreto PNRR pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio ha rinviato al 2027 la revisione delle graduatorie regionali e della mobilità dei docenti.

