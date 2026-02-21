Diretta testuale | Germani Brescia contro Olimpia Milano

Germani Brescia ha affrontato Olimpia Milano in una semifinale di Coppa Italia, a causa di una partita molto attesa tra due club storici. Brescia ha mostrato una buona fase offensiva, mentre Milano ha cercato di imporre il ritmo con una difesa solida. La partita si è svolta al palazzetto di Milano, con un pubblico numeroso che ha incoraggiato entrambe le squadre. La gara continua con entusiasmo e intensità.

Una serata di basket che mette a confronto due formazioni storiche: Germani Brescia e Olimpia Milano, nella prima semifinale della Coppa Italia. L’incontro si svolge all’Inalpi Arena, offrendo un palcoscenico decisivo e una pagina importante nel calendario della stagione. La sfida è prevista alle 18:00 e si svolge presso l’Inalpi Arena, offrendo l’occasione di definire chi proseguirà verso la finale della competizione. Gli ufficiali designati per la gara sono Lanzarini, Attard e Grigioni. La partita è visibile in diretta su Cielo, Sky Sport ed LBATV. Segui la diretta testuale su Sportando. Let’s go guys????#ForzaOlimpia pic. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Diretta testuale: ASVEL contro Olimpia Milano#ASVEL-Olimpia Milano || Oggi alle 20:00 si gioca una partita importante tra ASVEL e Olimpia Milano. Olimpia Milano-Pallacanestro Trieste: diretta testuale e aggiornamenti liveL’Olimpia Milano ha battuto Trieste in una partita combattuta nella Coppa Italia 2026. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Brescia-Olimpia Milano oggi, Coppa Italia basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia 2026 | Il dato sugli spettatori del Day 1; Calendario Coppa Italia basket 2026: orari, tabellone dai quarti alla finale, tv, streaming; Germani Brescia - Olimpia Milano, dove in TV, preview, la diretta. Germani Brescia vs Olimpia Milano, diretta (i 12 di Poeta)Le ultime: Peppe Poeta non inserisce uno tra Dunston e Booker, confermando l'assetto. Tra gli italiani ci sono Tonut, Flaccadori, Ricci, Ellis, Mannion e Ceccato - al posto dell'infortunato Diop. Gli ... pianetabasket.com SEMIFINALI COPPA ITALIA: Germani Brescia - Olimpia Milano, dove in TV, preview, la direttaLa semifinale di Coppa Italia mette di nuovo di fronte Milano e Brescia, due squadre che negli ultimi anni si sono incrociate spesso anche nelle Final Eight. L’Olimpia arriva dopo il successo ... pianetabasket.com I tre appuntamenti da non perdere Le partite di sabato 21 febbraio 2026: alle ore 13.30 la finale della Next Gen Cup 2026: Olimpia Milano – Virtus Bologna alle ore 18 la prima semifinale delle F8 2026: Germani Brescia – Olimpia Milano alle ore 2 x.com Sono Brescia e Milano le prime due semifinaliste della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia LBA 2026. Alla Inalpi Arena di Torino, nel primo quarto di finale la Germani Brescia ha superato l’ Apu Udine 78-64, in un match controllato dalla formazione di Cot - facebook.com facebook