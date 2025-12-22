Al Teatro Smeraldo di Valeggio il primo Concerto di Natale del Corpo Bandistico Folk con Majorettes di Quaderni
Il Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio ospita martedì 23 dicembre alle ore 20.30 un appuntamento speciale: il primo Concerto di Natale del Corpo Bandistico Folk con Majorettes di Quaderni, tra le realtà musicali più storiche e prestigiose del Veneto.Il Corpo Bandistico, che nel 2023 ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it
