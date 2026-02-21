Garlasco Gianluigi Nuzzi e le scuse al consulente della difesa di Stasi | cosa aveva detto di Oscar Ghizzoni

Gianluigi Nuzzi ha chiesto scusa al consulente della difesa di Stasi, dopo aver messo in discussione le competenze di Oscar Ghizzoni. Durante un collegamento televisivo, il giornalista aveva sostenuto che Ghizzoni non fosse adeguatamente qualificato per analizzare i reperti. La polemica è nata dopo alcune affermazioni ritenute offensive, che hanno portato Nuzzi a ritrattare e chiarire la propria posizione. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla credibilità degli esperti coinvolti nel processo.

© Virgilio.it - Garlasco, Gianluigi Nuzzi e le scuse al consulente della difesa di Stasi: cosa aveva detto di Oscar Ghizzoni

Gianluigi Nuzzi chiede scusa in tv al consulente Oscar Ghizzoni dopo precedenti esternazioni effettuate durante il programma “Quarto Grado”. Al centro della questione, le critiche al curriculum del perito della difesa di Alberto Stasi, impegnato nella consulenza sull’impronta 33 del caso Garlasco, che continua a dividere esperti e inquirenti. Garlasco, Gianluigi Nuzzi chiede scusa Il dibattito mediatico sul delitto di Garlasco si arricchisce anche delle scuse pubbliche pronunciate da Gianluigi Nuzzi nei confronti del chimico forense Oscar Ghizzoni. Il chiarimento è arrivato durante “Quarto Grado”, nel contesto delle nuove tensioni legate all’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Virgilio.it Garlasco, Giada Bocellari difende il consulente Ghizzoni: cosa avevano detto di lui Nuzzi e BruzzoneGiada Bocellari ha preso parola per difendere il consulente Ghizzoni nel caso di Garlasco, dopo che Nuzzi e Bruzzone avevano messo in discussione la sua preparazione. Garlasco, Gianluigi Nuzzi fa chiarezza sulle ospitate di Andrea Sempio a Quarto GradoGarlasco, Gianluigi Nuzzi analizza le ospitate di Andrea Sempio a Quarto Grado. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Garlasco in Tv, Nuzzi tuona: Lo spirito medievale non ci appartiene. Bruzzone a casa Poggi smonta il racconto di Stasi; Garlasco, Giada Bocellari difende il consulente Ghizzoni: cosa avevano detto di lui Nuzzi e Bruzzone; Delitto di Garlasco: a Quarto Grado il giallo dello scontrino della discordia e i segreti nel pc di Chiara. Le anticipazioni; Garlasco, l’attacco al consulente di Stasi: Superato ogni limite tollerabile. Garlasco in Tv, Andrea Sempio e lo scontrino: la testimonianza del parente e la reazione dell'avvocatoSi continua a indagare anche sulla porta a soffietto e sull’orario della morte di Chiara Poggi: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi ... libero.it Quarto Grado torna venerdì 20 febbraio su Rete 4: dal caso di Pierina Paganelli al giallo di GarlascoVenerdì 20 febbraio, alle 21.30, su Rete 4, torna l’appuntamento con Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero, dedicato ai casi di cronaca e misteri irrisolti ... corrieredellumbria.it Quarto Grado. . Le scuse di Gianluigi Nuzzi al Dr. Oscar Ghizzoni #Quartogrado - facebook.com facebook Ieri sera ho visto Andrea #Sempio nella trasmissione condotta da Gianluigi #Nuzzi. Ho visto un giovane uomo molto composto, che non ha bisogno di strillare la propria estraneità al delitto. Ho notato che gli urlatori in genere sono proprio i più colpevoli x.com