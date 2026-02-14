Garlasco Giada Bocellari difende il consulente Ghizzoni | cosa avevano detto di lui Nuzzi e Bruzzone

Giada Bocellari ha preso parola per difendere il consulente Ghizzoni nel caso di Garlasco, dopo che Nuzzi e Bruzzone avevano messo in discussione la sua preparazione. La sua risposta arriva in un momento in cui si discute molto sulle opinioni espresse in aula, e ha sottolineato che, pur accettando le critiche, non tollerano attacchi personali. Durante l’udienza, la difesa ha portato all’attenzione alcuni dettagli sulla formazione di Ghizzoni, che sono stati messi in dubbio dai due esperti.

Sale la tensione mediatica nel caso Garlasco: durante l'ultima puntata di Quarto Grado su Rete 4 era stata messa in dubbio la preparazione professionale del consulente forense Oscar Ghizzoni, perito della difesa di Alberto Stasi. Al centro, i suoi trascorsi giovanili di bagnino e maestro di scuola. Tramite un video affidato ai social, l'avvocata Giada Bocellari, che difende Stasi, ha replicato duramente. Il chimico forense Oscar Ghizzoni è quello che ha firmato una consulenza sull'impronta 33 su incarico della difesa di Alberto Stasi.