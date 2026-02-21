Galà di Milano Cortina 2026 | Carolina Kostner aprirà lo show ad Assago

Carolina Kostner ha deciso di aprire il galà di pattinaggio artistico a Assago, evento che chiuderà le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La pattinatrice italiana si esibirà davanti a un pubblico entusiasta, portando in scena una performance che anticipa il grande spettacolo della serata. La sua presenza ha attirato l’attenzione di appassionati e tifosi, desiderosi di assistere all’esibizione di una delle più grandi campionesse italiane. L’evento si svolgerà questa sera.

Sarà Carolina Kostner ad aprire il Galà di pattinaggio artistico che chiuderà la giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’appuntamento è fissato per le ore 20.00 di sabato 21 febbraio al Forum di Assago, dove andrà in scena uno spettacolo pensato non solo come celebrazione sportiva, ma anche come racconto emozionale capace di ispirare le nuove generazioni. L’organizzazione ha annunciato un format dal taglio artistico innovativo: non una semplice passerella dei medagliati, ma una narrazione sul ghiaccio che intreccia talento, sacrificio e sogni. E quale volto migliore per inaugurare lo show se non quello della più famosa pattinatrice italiana dell’era moderna? Kostner, simbolo di eleganza e longevità sportiva, rappresenta un ponte ideale tra passato e presente del movimento azzurro.🔗 Leggi su Sportface.it

Carolina Kostner apre il Galà delle Olimpiadi! Show imperdibile a MilanoCarolina Kostner ha deciso di aprire il Galà delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, portando in scena una performance di alto livello sul ghiaccio.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Warner Bros. Discovery schiera Carolina Kostner e Kristian GhedinaA un mese dai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, Warner Bros.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.