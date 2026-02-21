Gala Carolina Kostner torna sul ghiaccio olimpico | emozione al Forum
Carolina Kostner si esibisce nuovamente sul ghiaccio, portando emozione al pubblico di Assago. La sua performance, accompagnata dalle note di Moon Lake, segna il ritorno ufficiale dopo mesi di assenza. La scelta di esibirsi al Gala delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nasce dal desiderio di celebrare il pattinaggio di figura. La scena si anima con la sua grazia, mentre gli spettatori applaudono entusiasti. La serata prosegue tra luci e musica, lasciando spazio ai ricordi di una carriera brillante.
Il Gala che fa calare il sipario sul pattinaggio di figura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è iniziato con l'elegantissima esibizione di Carolina Kostner, che ha emozionato il pubblico di Assago sulle musiche di Moon Lake. Segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Un grande gala al palaghiaccio: si esibirà anche la mitica Carolina KostnerIl palaghiaccio di Cerreto Laghi ha riaperto dopo sette anni di lavori di ristrutturazione, portando nuova vita alla struttura.
Carolina Kostner apre il Galà delle Olimpiadi! Show imperdibile a MilanoCarolina Kostner ha deciso di aprire il Galà delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, portando in scena una performance di alto livello sul ghiaccio.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Carolina Kostner torna sul ghiaccio olimpico dopo 8 anni ed emoziona Milano: rivivila!; Carolina Kostner euforica: Il podio nel Team Event ci fa tornare protagonisti; Gala pattinaggio Olimpiadi 2026 a Milano Cortina, Carolina Kostner aprirà lo show: ecco chi pattinerà dopo di lei nel grande evento sul ghiaccio; Carolina Kostner apre il Gala del pattinaggio: ultimo grande evento sul ghiaccio olimpico.
Gala di pattinaggio alle Olimpiadi 2026, dove vederlo, gli ospiti tra fenomeni e iconeUn’ultima notte sul ghiaccio di Milano-Cortina: tutto sul Gala di pattinaggio che chiude le Olimpiadi 2026, con ospiti e pattinatori d’eccezione ... dilei.it
Gala pattinaggio Olimpiadi 2026 a Milano Cortina, Carolina Kostner aprirà lo show: ecco chi pattinerà dopo di lei nel grande evento sul ghiaccioNella serata di sabato 21 febbraio al Forum di Assago andrà in scena il Gala di pattinaggio delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina: ecco cosa accadrà ... vogue.it
Carolina Kostner apre il Gala di Milano-Cortina 2026! Dopo 8 anni, la leggenda azzurra torna sul palcoscenico olimpico sulle musiche di Moon Lake. Che spettacolo! x.com
IL GALA DI CAROLINA Questa sera spazio al gala del pattinaggio di figura delle olimpiadi, aprirà lo show Carolina Kostner - facebook.com facebook