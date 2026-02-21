Un grande gala al palaghiaccio | si esibirà anche la mitica Carolina Kostner

Il palaghiaccio di Cerreto Laghi ha riaperto dopo sette anni di lavori di ristrutturazione, portando nuova vita alla struttura. La manifestazione di questa rinascita si tiene con un grande gala, che vede tra gli ospiti anche la celebre pattinatrice Carolina Kostner. La serata attirerà appassionati di sport e famiglie della zona, pronti a festeggiare il ritorno di un punto di riferimento locale. La pista sarà aperta al pubblico subito dopo l’evento.

Ventasso (Reggio Emilia), 21 febbraio 2026 – Riaperto il giorno di Natale dopo 7 anni di chiusura per ristrutturazione, il palaghiaccio di Cerreto Laghi torna a brillare come non mai. Lo fa con un grande gala serale il 6 marzo alle 21 con lo spettacolo ‘Emozioni sul ghiaccio’ che vedrà una parata di grandi stelle danzanti sui pattini. Guest star sarà la mitica Carolina Kostner, pluricampionessa di pattinaggio artistico, uno degli sport del momento. Riecco Vittorio Sgarbi: lo sguardo stanco si accende nell’affetto della ‘sua gente’ Carolina Kostner, un palmares infinito. Un palmares infinito quello della 39enne altoatesina: un bronzo alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014, un mondiale vinto nel 2014 (campionato nel quale ha collezionato anche due argenti e tre bronzi), cinque titoli europei (oltre a due argenti e quattro podi) e nove volte campionessa italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

