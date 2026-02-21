Rubò borse di Valentino da 140mila in 150 secondi preso il ladro

Adan Rodriguez Britos, originario dell'Uruguay, è stato fermato dopo aver rubato borse di Valentino per un valore di 140mila euro in appena 150 secondi. La rapina è avvenuta nella zona di piazza Mignanelli, nel cuore di Roma, tra la sera di venerdì 8 e la notte di sabato 9 novembre 2024. Il ladro ha agito rapidamente, scegliendo il momento giusto per svanire tra la folla. La polizia ha intercettato l’uomo poco dopo il colpo.

Ieri Ignacio Adan Rodriguez Britos, nato in Uruguay nel 1988, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato, su richiesta del pm Stefano Opilio Adan Rodriguez Britos, nato in Uruguay, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. Il 38enne ha rubato 140mila euro di borse di Valentino in piazza Mignanelli, al centro di Roma, ella notte tra venerdì 8 e sabato 9 novembre 2024. Tutto in soli 150 secondi. La notizia è stata data da il ‘Corriere della Sera’ e da ‘Il Messaggero’ e confermata a RomaToday. L'uomo, che aveva il cappuccio abbassato, ha però commesso un errore. Ha preso un taxi dopo il colpo e si è poi fatto portare alla stazione Termini, da dove ha preso il treno per Firenze.🔗 Leggi su Romatoday.it

