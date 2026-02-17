Emergenza erosione a Fossacesia | incontro positivo tra Comune e Regione

Martedì mattina, il Comune di Fossacesia ha incontrato la Regione per discutere dell’emergenza erosione causata dalle recenti mareggiate. La forte tempesta ha infatti accelerato il processo di perdita di spiaggia e danneggiato le strutture balneari lungo la costa. Durante l'incontro, si sono valutate possibili soluzioni per proteggere il litorale e limitare i danni futuri.

Si è svolto martedì mattina, nella sede della Regione, un incontro dedicato all'emergenza mareggiate che ha colpito il litorale Si è svolto martedì mattina, nella sede della Regione, un incontro dedicato all'emergenza mareggiate che ha colpito il litorale di Fossacesia. La riunione, richiesta dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, ha visto la partecipazione dell'assessore regionale alla Difesa del Suolo e ai Lavori Pubblici,Umberto D'Annuntiis e del dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine, che si occupa specificatamente di erosione costiera, ingegner Marcello D'Alberto, per gli approfondimenti tecnici necessari.

Le mareggiate provocano altri danni sul litorale di Fossacesia: incontro con i balneatori in Comune, fissata una riunione in RegioneLe mareggiate di domenica 15 febbraio hanno causato nuovi danni sulla spiaggia di Fossacesia, aggravando i danni già registrati nelle settimane precedenti.

