A FOQUS I ragazzi del Centro Argo e le donne dei Quartieri Spagnoli protagonisti del progetto Fragilità Dolce

A FOQUS, dal gennaio, sarà attivo un servizio di pasticceria inclusiva promosso dal progetto Fragilità Dolce. Il progetto coinvolge giovani con disabilità cognitive del Centro Argo e donne dei Quartieri Spagnoli, che partecipano alla produzione di dolci e prodotti da forno destinati alla vendita. L'iniziativa mira a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia attraverso un’attività lavorativa condivisa e sostenibile.

Da gennaio a FOQUS sarà attivo un servizio stabile di pasticceria inclusiva che vedrà ragazzi e ragazze con disabilità cognitive impegnati nella produzione di dolci e prodotti da forno destinati alla vendita. Il servizio - spiega una nota dedicata all'iniziativa - nasce dal progetto "Fragilità.

Da gennaio a FOQUS sarà attivo un servizio stabile di pasticceria inclusiva che vedrà ragazzi e ragazze con disabilità cognitive impegnati nella produzione di dolci e prodotti da forno destinati alla vendita.

