Sull’auto rubata senza patente ma con la cocaina | scappa all’alt folle inseguimento di 15 chilometri

Lentate sul Seveso (Monza Brianza), 7 dicembre 2025 – Su auto rubata, senza patente e con un kg di cocaina nell'abitacolo, alla vista dei carabinieri si dà alla fuga speronando diverse vetture, fino alla definitiva cattura a Camnago di Lentate sul Seveso. Protagonista della folle serata sulle strade della Brianza è un 37enne marocchino, irregolare e senza fissa dimora. Per non farsi mancare niente ora dovrà rispondere anche di spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, furto aggravato e guida senza patente. Un uomo che era con lui in auto è riuscito a dileguarsi a piedi e sono in corso indagini per la sua identificazione.

