fc 26 guida completa agli upgrade fantasy fc

La promozione Fantasy FC permette ai giocatori di migliorare le proprie squadre in modo semplice e immediato. Partecipando, gli utenti possono ottenere upgrade per i calciatori in base alle loro prestazioni nelle partite reali. Questa iniziativa incentiva i tifosi a seguire con attenzione le gare, poiché ogni risultato può influenzare direttamente le possibilità di potenziare i propri giocatori virtuali. La promozione si conclude il prossimo mese, lasciando gli appassionati con molte opportunità da sfruttare.

La promo Fantasy FC trasforma le prestazioni reali dei calciatori in potenziamenti dinamici su Football Ultimate Team. A differenza di altre carte, questi oggetti possono migliorare non solo nell’OVR (valutazione generale), ma anche ricevere nuovi PlayStyles e PlayStyles+ basati su dati statistici Opta. Come funzionano gli Upgrade?. Le carte Fantasy FC sono oggetti dinamici che migliorano in base alle prestazioni reali nelle prossime 4 partite di campionato a partire dalla data di rilascio del giocatore. Ogni carta può ricevere fino a 6 potenziamenti OVR e miglioramenti specifici ai PlayStyles e alle statistiche: Punti Club (+1 OVR): Ottenere 6 punti nelle prossime 4 partite di campionato.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

