Face Off 2 perde il regista | Adam Wingard lascia il sequel Paramount – ora cerca nuovo direttore!
Adam Wingard, regista e co-sceneggiatore di FaceOff 2 dal 2021, ha deciso di abbandonare il progetto. La sua uscita è avvenuta lo scorso estate, dopo aver lavorato con il team per diversi anni. Paramount ora cerca un nuovo regista per portare avanti il sequel. La produzione si trova quindi in una fase di incertezza, mentre il film rimane senza una guida alla macchina da presa.
Il sequel di FaceOff perde la sua guida: Adam Wingard, attaccato al progetto dal 2021 come regista e co-sceneggiatore (insieme a Simon Barrett), ha lasciato FaceOff 2 la scorsa estate, con accordo reciproco tra le parti. A confermare la notizia il The Hollywood Reporter. Il progetto era partito come remake nel 2019 (producer Neal Moritz, sceneggiatore Oren Uziel), ma si è evoluto in sequel diretto. Nel recente passato Wingard aveva espresso entusiasmo affermando: “ Il copione è davvero fottutamente fantastico, è un vero sequel di FaceOff che non avrei mai sognato ”. Il regista (noto per The Guest, Blair Witch, Godzilla vs.🔗 Leggi su Universalmovies.it
