Il Parco cerca un nuovo direttore | pubblicato il bando di selezione

L’Ente Parco Regionale San Rossore Migliarino Massaciuccoli ha indetto una selezione pubblica per la nomina del direttore del Parco. La domanda di partecipazione deve essere effettuata entro il 17 dicembre alle ore 12 sul portale 'InPA' previa registrazione allo stesso. La durata massima del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

