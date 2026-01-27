Fabrizio Moro sarà in città il 20 febbraio presso Ai Petali, offrendo ai fan l’opportunità di incontrarlo. L’artista, noto per i suoi successi a Sanremo, si prepara a un evento che coinvolgerà numerosi appassionati, nel mese in cui si celebra il festival musicale. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni e condividere un momento speciale con i sostenitori locali.

Nel mese storicamente legato al Festival di Sanremo (quest’anno dal 24 al 28 febbraio), Reggiosi prepara ad accogliere un artista che allo storico evento canoro ha trionfato due volte: stiamo parlando di Fabrizio Moro. Il cantautore romano sarà venerdì 20 febbraio al centro commerciale ’ I Petali ’. L’evento sarà in programma alle ore 18, e si tratta di un firmacopie. Il calendario prevede 11 date dove, appunto, Moro abbraccerà gli appassionati che avranno l’opportunità di farsi firmare una copia di ’ Non ho paura di niente ’, il decimo album della sua carriera (che contiene nove brani), uscito lo scorso 14 novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabrizio Moro in città il 20 febbraio. Ai Petali sarà bagno di folla coi fan

