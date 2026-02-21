Evil Dead Wrath | teaser trailer riprese iniziate – il nuovo capitolo dopo Evil Dead Burn!

Warner Bros. ha rilasciato oggi un speciale teaser trailer di Evil Dead Wrath, il prossimo capitolo della saga horror prodotta da Sam Raimi. Nessuna sequenza particolare, solo una conferma ufficiale del titolo ed annuncio che renderà entusiasti i fan della saga – una scelta insolita, considerando che Evil Dead Burn (l'altro film in arrivo diretto da Sébastien Vani?ek) uscirà solo il 24 luglio 2026. Il teaser è accompagnato con la tagline " Evil Dead Wrath has begun its bloody production ", con Francis Galluppi (debuttante con The Last Stop in Yuma County del 2023) alla regia, ed un cast composto da Jessica McNamee, Zach Gilford, Ella Newton, Charlotte Hope e Josh Helman. Stando alla Screen Guild neozelandese, il titolo del settimo film della saga Evil Dead, diretto da Francis Galluppi, sarà "Evil Dead Wrath". La produzione dovrebbe iniziare questo mese a Auckland, proprio in Nuova Zelanda, per un'uscita prevista per il 2027.