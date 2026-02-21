Europa digitale | Google controlla il 90% delle ricerche allarme

Google domina il mercato europeo delle ricerche con oltre il 90%, causando preoccupazioni tra politici e aziende locali. Questa dipendenza ha portato a discussioni sulla mancanza di alternative e sulla necessità di rafforzare le imprese europee nel settore digitale. Le aziende europee si confrontano con difficoltà nel competere con il colosso americano, che ha consolidato la sua posizione anche grazie a investimenti significativi. La questione resta al centro del dibattito pubblico, mentre si cercano soluzioni concrete.

Le reazioni del mondo politico e dell’industria tecnologica. L’evidenza di una persistente dipendenza tecnologica europea dalle aziende statunitensi ha rapidamente innescato un acceso dibattito a livello politico e industriale. La consapevolezza che due utenti su tre utilizzino Chrome e che Google detenga il controllo di quasi la totalità delle ricerche online ha sollevato interrogativi sulla sovranità digitale del continente e sulla necessità di strategie più incisive per ridurre questo squilibrio. Questa dipendenza, come evidenziato dai dati, non è un fenomeno nuovo, ma l’aggravarsi della situazione attuale richiede una riflessione profonda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Crepet: “Il 90% delle scuole è fuori norma, ma lo Stato controlla chi vive senza acqua corrente. I figli con i videogiochi vanno bene, quelli nel bosco no?”

Fenomeno Revolut: chi controlla e come funziona la banca digitaleIl fenomeno Revolut rappresenta una delle principali realtà delle banche digitali, caratterizzata da un sistema di gestione finanziaria innovativo e accessibile.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.