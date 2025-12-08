Crepet | Il 90% delle scuole è fuori norma ma lo Stato controlla chi vive senza acqua corrente I figli con i videogiochi vanno bene quelli nel bosco no?
Lo Stato contesta due genitori per un'abitazione priva di acqua corrente mentre il 90% dei suoi istituti scolastici non rispetta le normative vigenti. Paolo Crepet definisce la situazione "patetica o una barzelletta" durante il dibattito sulla famiglia nel bosco su War Room, il programma in onda su YouTube condotto dal giornalista Alessandro Barbano. Lo psichiatra evidenzia come il 10% delle scuole risulti totalmente fuori norma dal punto di vista strutturale. Le forze dell'ordine verificano i servizi igienici di una famiglia mentre gli edifici pubblici destinati all'istruzione presentano carenze certificate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
