Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 21 febbraio 2026 | numeri ritardatari e jackpot
Oggi, 21 febbraio 2026, le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto hanno portato alla luce numeri ritardatari e premi in palio. Un evento che interessa migliaia di giocatori in tutta Italia, ansiosi di scoprire se i numeri fortunati sono stati estratti. Tra le novità, si segnala anche un aumento del jackpot del Superenalotto, che ha raggiunto cifre record. Ecco cosa è successo questa mattina nelle estrazioni di oggi.
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 21 febbraio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 116 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it
