Oggi, sabato 14 febbraio 2026, i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono stati annunciati, dopo che molte giocatori hanno atteso con ansia l'estrazione. La sera, molti erano davanti ai propri schermi per scoprire se i loro numeri fortunati sarebbero usciti, specialmente considerando i ritardatari più a lungo assenti. La combinazione vincente del Superenalotto ha fatto salire il jackpot a oltre 80 milioni di euro, attirando l’attenzione di migliaia di scommettitori in tutta Italia.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 14 febbraio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 112 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti. Il numero più estratto è il 57 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 24 edizioni del concorso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 14 febbraio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Aggiornamento delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 24 gennaio 2026.

Questa mattina sono stati estratti numeri, ritardatari e jackpot per il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 16 Gennaio 2026

Argomenti discussi: Lotto e Superenalotto, numeri fortunati dell’estrazione di oggi 5 febbraio: niente 6 né 5+; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 13 febbraio 2026: numeri vincenti e montepremi; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 10 febbraio 2026: tutti i numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 10 febbraio 2026: i numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati nove 5 da...

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 14 febbraio 2026: i numeri vincenti e quoteEstrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di sabato 14 febbraio 2026. Su questa pagina le estrazioni in tempo ... msn.com

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 14 febbraio 2026: numeri vincenti e montepremiEstrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 14 febbraio 2026. Nessun '6' né '5+1' al concorso di ieri ... msn.com

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 13 febbraio 2026: numeri vincenti e quote di oggi in diretta facebook

Estrazioni #lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 12 febbraio 2026: numeri vincenti e quote di oggi in diretta x.com