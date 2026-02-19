Emily Ratajkowski nuovamente innamorata chi è Romain Gavras | ex di una stella del Pop

Emily Ratajkowski è stata vista di nuovo vicino a Romain Gavras, dopo la fine della sua relazione con un famoso cantante pop. La modella e attrice è stata fotografata in un caffè di Parigi, dove si sono scambiati sorrisi e sguardi complici. Gavras, regista francese noto per le sue videoclip, è stato già in passato al centro dell’attenzione per le sue collaborazioni con artisti internazionali. La loro frequentazione ha attirato l’attenzione dei paparazzi, che li hanno immortalati mentre passeggiavano mano nella mano.

Emily Ratajkowski è ben nota per tanti differenti aspetti della sua carriera ma, se parliamo di paparazzi, possiamo dire che si è di certo fatta apprezzare per un abile gioco del "gatto col topo". Tante le voci sul suo conto ma ottenere una conferma è tutt'altro che facile. Da fine 2025 si parla di lei e Romain Gavras ma l'annuncio di una vera e propria relazione non è giunto attraverso i giornali. Ci ha infatti pensato lei che, al di là di un bacio rubato dalla stampa, ha saputo ben tutelare questa frequentazione, sfociata poi in qualcosa di serio. Rispettando i tuoi tempi, ha infine deciso di informare tutti con una serie di scatti.