Eccellenza | oggi tutto il gruppo azzurro sarà ricevuto in Comune dal sindaco che consegnerà il riconoscimento Sangio un premio per la Coppa conquistata

Oggi alle 17, il gruppo della Sangiovannese sarà ricevuto dal sindaco in Comune, che consegnerà un riconoscimento per la conquista della Coppa. L’incontro rappresenta un momento di riconoscimento ufficiale per i risultati ottenuti dalla squadra, simbolo di impegno e passione sportiva per la comunità di San Giovanni.

SAN GIOVANNI L’amministrazione comunale omaggia la Sangiovannese. Appuntamento questo pomeriggio alle 17.30 in Palazzo D’Arnolfo dove le maggiori istituzioni cittadine, con in testa il sindaco Valentina Vadi, consegneranno alla società presieduta da Giovanni Serafini un riconoscimento per la conquista della Coppa Italia regionale ottenuta lo scorso 17 dicembre, a Firenze, contro la Lucchese. Un trofeo molto importante che è andato ad arricchire la bacheca del Marzocco a distanza di oltre un ventennio dalla conquista dello scudetto di serie D. Saranno presenti tutto lo staff tecnico, i vertici societari e se lo vorranno anche gli sportivi visto che la premiazione non sarà aperta solo alla stampa ma anche per tutti i simpatizzanti dei colori bianco azzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

