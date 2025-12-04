Avvistato un firmware di test di One UI 8.5 per Samsung Galaxy S24 Ultra nei server di Samsung

Nei server di Samsung è stata caricata la prima build interna di test di One UI 8.5 per la serie Samsung Galaxy S24 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Avvistato un firmware di test di One UI 8.5 per Samsung Galaxy S24 Ultra nei server di Samsung

Altri contenuti sullo stesso argomento

PS5 si aggiorna con un nuovo firmware: niente nuove funzioni visibili, ma più sicurezza e stabilità di sistema. - facebook.com Vai su Facebook

La One UI 8 beta si avvicina a Galaxy S25 Edge e ai Galaxy S24; novità per Game Booster - A proposito di lista dei dispositivi inclusi nel programma beta, presto potrebbero esserci (almeno) quattro aggiunte. Segnala tuttoandroid.net

Samsung accelera i tempi: avvistato il primo firmware One UI 8.5 per Galaxy S25 Ultra - Molti di voi ricorderanno le difficoltà che avevano caratterizzato il debutto di One UI 7, ritardi consistenti rispetto alla concorrenza e una distribuzione frammentata avevano costretto gli utenti ad ... Secondo tuttoandroid.net

Samsung Galaxy S24 FE viene avvistato su una build di test di One UI - Samsung S24 FE ha fatto il giro del mondo dopo il lancio della serie Galaxy S24 (Ultra corrente 1. notebookcheck.it scrive

One UI 8.5, la beta per i Samsung Galaxy S25 è più vicina che mai - 5 dedicata alla gamma Samsung Galaxy S25 è apparsa sui server di test del colosso sudcoreano. Scrive gizchina.it

Samsung Galaxy S25 Ultra: spunta il primo firmware One UI 8.5, sviluppo già in corsa - Mentre la distribuzione di One UI 8 è ancora in pieno svolgimento sui Galaxy S25, incluso il modello Ultra, i server ... Da tecnoandroid.it

Galaxy S25 Ultra già avvistato con One UI 8.5 in un test interno - Samsung ha rilasciato all’inizio della settimana la versione stabile di One UI 8 basata su Android 16 per la serie Galaxy S25, ma il rollout è ancora in fase di espansione a livello globale. Riporta cellulare-magazine.it