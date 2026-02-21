napoli morto il piccolo domenico il bimbo con il cuore bruciato

Il piccolo Domenico è morto ieri a Napoli, dopo aver subito gravi ustioni sul corpo. La causa dell’incidente sembra essere stata una fuga di gas in casa, che ha provocato un incendio. I familiari avevano tentato di salvarlo, ma le sue condizioni si sono aggravate rapidamente. La notizia ha sconvolto la comunità, che si chiede come sia potuto accadere un incidente così grave in un’abitazione. La famiglia aspetta risposte definitive dalle indagini in corso.

Il piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo al quale era stato trapiantato un cuore "bruciato" dal ghiaccio secco, è morto questa mattina, sabato 21 febbraio, all'Ospedale Vincenzo Monaldi di Napoli. Ad annunciarlo è stato l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, spiegando che il piccolo si è spento alle 9.20 di oggi, dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni durante la notte. "Con profondo dolore l’Azienda ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche", così la nota ufficiale dell'azienda ospedaliera, che nella giornata di ieri aveva confermato il rapido e progressivo peggioramento delle condizioni del bimbo e l'inizio della terapia del dolore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

“Chiamati a fermarci”. Bimbo col cuore bruciato, speranze finite per il piccolo Domenico: parla l’espertoIl piccolo Domenico, due anni, ha subito gravi ustioni al cuore dopo un episodio di abuso domestico, causando una forte shock tra i cittadini napoletani.

Morto Domenico, il bimbo col cuore bruciato non ce l’ha fatta. Aveva 2 anni e mezzoDomenico, il bambino di due anni e mezzo, è deceduto a Napoli.

Napoli, trapianto di cuore fallito sul bimbo: parla la madre - La vita in diretta 12/02/2026

