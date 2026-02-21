Diretta gol Serie A | Juventus Como 0-2 finisce qui
La partita tra Juventus e Como si è conclusa con un risultato di 0-2, perché il Como ha segnato due gol nel primo tempo. La squadra ospite ha sfruttato alcune imprecisioni difensive dei bianconeri, aprendo le marcature al 20° minuto e raddoppiando poco dopo. La Juventus ha tentato di reagire, ma senza riuscire a segnare. Il punteggio finale ha cambiato le aspettative per la prossima partita di campionato.
Tresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona. Dentro al momento del portoghese Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni Infortunio Gila, brutte notizie per Sarri e per la Lazio: slitta il rientro del difensore? Sacchi sulle italiane ai playoff di Champions: «Le partite d’andata ci hanno detto una cosa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE, questa sera Verona Atalanta. Adesso Inter Como 4-0: finisce qui!
Leggi anche: Diretta Gol Serie A: Finisce qui. Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3, Udinese Lazio 1-1 e Pisa Juve 0-2!
DARI SERIE D KE PENAKLUK JUVENTUS! Kisah Kebangkitan Como yang Membuat Dunia Terkejut!
Argomenti discussi: Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 26ª giornata; Serie A, Como-Fiorentina 1-2: gol di Fagioli e Kean, autorete di Parisi ? Stadio Sinigaglia Approfondisci qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-25-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-nap; Serie A, Atalanta-Napoli: pronostici, migliori quote e scommesse; Serie A, un gol di Zielinski regala all'Inter la vittoria sulla Juve.
Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: pari nel derby del Sole! (domenica 15 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite per la 25^ giornata di campionato che si giocano oggi, domenica 15 febbraio 2026 ... ilsussidiario.net
Milan-Como 1-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Nico Paz e Leao, gli highlightsLa diretta live di Milan-Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Dazn - Juventus-Como, problemi per Yildiz 'Non stava benissimo da qualche minuto' - facebook.com facebook
SERIE A | In campo Juventus-Como DIRETTA #ANSA x.com