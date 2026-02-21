Diretta gol Serie A | Juventus Como 0-2 finisce qui

La partita tra Juventus e Como si è conclusa con un risultato di 0-2, perché il Como ha segnato due gol nel primo tempo. La squadra ospite ha sfruttato alcune imprecisioni difensive dei bianconeri, aprendo le marcature al 20° minuto e raddoppiando poco dopo. La Juventus ha tentato di reagire, ma senza riuscire a segnare. Il punteggio finale ha cambiato le aspettative per la prossima partita di campionato.

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Juventus Como 0-2, finisce qui