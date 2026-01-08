Diretta gol Serie A | tra poco in campo Cremonese Cagliari

Tra poco in campo Cremonese e Cagliari, sfida valida per la 19ª giornata di Serie A. Segui la diretta gol con aggiornamenti su risultati, tabellini, moviola e cronaca LIVE delle partite di oggi, tra cui Bologna-Atalanta, Napoli-Verona, Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina, per una panoramica completa dell’ultima giornata del campionato 2024/2025.

Kean entra e salva la Fiorentina e Vanoli al 92': Cremonese ko e 3 punti d'oro ai viola; La Roma e l'amaro ritorno a Bergamo di Gasperini: all'Atalanta basta Scalvini; Inter-Bologna, diretta Serie A: finisce 3-1, tutte le dichiarazioni; Napoli-Verona 2-2, risultato finale della partita di Serie A: gol di McTominay e Di Lorenzo, gli highlights.

