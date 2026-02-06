DIRETTA | Cesena Pescara 1-0 | gran gol di Berti

Il Cesena passa in vantaggio contro il Pescara al 25’ con un gol di Berti. Il giocatore dei bianconeri ha preso la palla fuori area e ha calciato con un destro potente che ha infilato l’estremo difensore avversario. Sul campo si sentono i tifosi del Cesena, dopo l’ingresso degli ultras della Curva Mare, che hanno riempito il settore centrale. La partita si accende e i tifosi sono pronti a spingere la squadra verso la vittoria.

25': GOL DEL CESENA. Pregevole destro di Tommaso Berti da fuori area che non lascia scampo a Desplanches, bianconeri avanti 21': entrano gli ultras della Curva Mare che riempiono il settore centrale rimasto finora vuoto. "Trasferte libere!" è l'unico striscione esposto 18': che occasione per il Cesena. Shpendi palla al piede attraversa l'area e serve Ciervo, il cui destro a botta sicura è salvato con le gambe da Desplanches 11': ammonito Castagnetti per fallo su Bettella. Il numero 4 bianconero era diffidato e salterà la trasferta infrasettimanale di Chiavari Al Manuzzi il Cesena ospita il Pescara nell'anticipo della 23a giornata di Serie B.

