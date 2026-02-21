Dilettanti Sabato ricco dieci gare C’è anche un derby caldo

Oggi si apre il fine settimana dei dilettanti con dieci partite, tra cui un derby acceso a San Felice. Il Camposanto, fanalino di coda con un punto in due gare, affronta il Maranello, che si trova a sette punti dalla zona retrocessione. L’allenatore Luppi deve fare a meno di Malavasi squalificato e Bortolazzi infortunato, mentre Totaro è in dubbio. La sfida promette emozioni intense tra due squadre con obiettivi diversi.

Si apre oggi con 10 anticipi (ore 15) il fine settimana dei dilettanti. In Promozione ’B’ a San Felice c’è il derby fra il Camposanto (un punto in 2 gare) che occupa l’ultima piazza playout e il Maranello, a +7 sulla zona calda: Luppi non ha lo squalificato Malavasi e l’infortunato Bortolazzi, nei biancazzurri in dubbio Totaro. Nel girone ’C’ il Castelfranco ultimo riceve l’Msp per tenere viva la fiammella salvezza. In Prima ’D’ il Cavezzo in risalta (8 punti in 4 gare) ma in piena bagarre playout riceve il Colombaro che viaggia a +2 sulla zona calda. In Seconda ’E’ debutta il terzo mister stagionale nel Concordia (squadra affidata al ds Ortuso dopo le dimissioni di Salvarani) che ultimo e reduce da 6 ko di fila se la vede con la Virtus Bagnolo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le gare dall’Eccellenza alla prima categoria. È un fine settimana molto ricco di derby: . Sangiustese-Chiesanuova e Trodica-TolentinoQuesta domenica si disputano diversi derby tra le squadre della zona.

Australian open: Sinner batte anche il caldo e i crampi, sarà derby italianJannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale dell'Australian Open, superando in quattro set lo statunitense Eliot Spizzirri.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.