Di Francesco prima di Lecce Inter | Fare risultato con le grandi? Lavoriamo per questo! Coulibaly è importante per un motivo

Eusebio Di Francesco ha affermato che lavorare per ottenere punti contro le grandi squadre rappresenta una sfida importante, motivata anche dalla presenza di giocatori chiave come Coulibaly. La sua dichiarazione arriva prima del match tra Lecce e Inter, che si gioca nella 26ª giornata di Serie A. L’allenatore ha sottolineato la determinazione del suo team e la necessità di affrontare la partita con impegno. La squadra salentina si prepara a mettere in campo tutte le sue forze.

Di Francesco prima di Lecce Inter: «Fare risultato con le grandi? Lavoriamo per questo! Coulibaly è importante per un motivo»

