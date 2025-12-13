Di Francesco esaltato | Vittoria meritata Ora dobbiamo fare questo per far crescere il Lecce

Eusebio Di Francesco ha espresso grande soddisfazione per la vittoria del Lecce contro il Pisa, sottolineando come sia meritata e fondamentale per la crescita della squadra. Nel post gara a DAZN, l’allenatore ha commentato l’andamento della partita e le prospettive future, evidenziando l’importanza di continuare su questa strada.

Lecce Pisa, ecco le dichiarazioni dell'allenatore Eusebio Di Francesco nel post gara a DAZN Le dichiarazioni dell'allenatore Eusebio Di Francesco dopo quella che è stata la gara di Serie A Lecce-Pisa. LE PAROLE – «Abbiamo conquistato questa vittoria con merito e determinazione – le parole del tecnico giallorosso -. Ci dispiace molto per aver sprecato .

