Dazi Cna | Decisione della Corte Suprema favorisca ritorno a stabilità del commercio
La Cna afferma che la recente sentenza sulla questione dei dazi può portare a una svolta nella gestione delle politiche commerciali. La decisione della Corte suprema americana, secondo l'associazione, potrebbe contribuire a ridurre le tensioni tra le nazioni e a stabilizzare i mercati globali. La richiesta si concentra sulla necessità di creare condizioni più sicure per le imprese che operano all’estero. La questione rimane aperta e i prossimi sviluppi sono ancora da seguire.
ROMA – La Cna auspica che la decisione della Corte suprema americana sui dazi rappresenti "una svolta nelle politiche commerciali che favorisca la stabilità dei mercati internazionali, chiudendo così una fase di tensioni e incertezze che nel medio e lungo termine penalizzano l'economia". Il Made in Italy ha "confermato la capacità di adattamento chiudendo il 2025 con una crescita delle vendite negli Stati Uniti del 7,2%. Tuttavia l'ultima parte dell'anno ha mostrato il peso dei dazi con una flessione delle esportazioni. Pertanto, è essenziale che non si apra una nuova stagione di utilizzo politico del commercio internazionale", conclude la Cna.
