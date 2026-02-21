Dark tourism | perché tutti vogliono visitare i luoghi più inquietanti della Terra?

Il crescente interesse per il dark tourism deriva dalla voglia di scoprire i luoghi più inquietanti del mondo, spinti dalla curiosità e dal desiderio di confrontarsi con storie di tragedie e sofferenze. Molti visitatori cercano esperienze intense e uniche, spesso scegliendo siti storici o tragici per capire meglio il passato. La diffusione di queste mete si deve anche alla facilità di accesso tramite internet e ai viaggi di massa. La domanda continua a crescere, portando a nuovi percorsi di visita.

Il fascino dell’ignoto, il brivido del macabro e la necessità di confrontarsi con la memoria storica sono i motori di un fenomeno globale in costante ascesa: il dark tourism. Noto anche come turismo nero o tanaturismo, questa pratica consiste nel visitare destinazioni legate a morte, sofferenza o disastri naturali e umani. Sebbene possa apparire come un’attrazione moderna nata nell’era dei social media, l’interesse per i luoghi del dramma ha radici antichissime, che risalgono alle arene dei gladiatori nell’Antica Roma. Negli ultimi anni, l’interesse verso il turismo oscuro è stato alimentato da produzioni cinematografiche e serie TV di successo. 🔗 Leggi su Cultweb.it Spopola il “turismo dei supermercati”: perché in vacanza tutti vogliono visitare i negozi di alimentariSempre più turisti scelgono di visitare supermercati durante le vacanze. Tutti pazzi per Sandokan e se vuoi visitare i luoghi della serie, l’itinerario te lo sveliamo noiIl nuovo adattamento di Sandokan ha conquistato il pubblico, suscitando grande entusiasmo. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Recommendations for Mauritiun dark rum - facebook.com facebook