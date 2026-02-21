Da hostess a pilota | Rebecca 22 anni sfida la gravità e conquista i

Rebecca, 22 anni, ha deciso di cambiare strada e diventare pilota, lasciando il suo lavoro come hostess. La giovane emiliana ha iniziato a studiare aeronautica durante il lockdown e ha già conseguito alcune certificazioni di volo. Con il suo entusiasmo, si allena ogni giorno per superare le prove e realizzare il sogno di volare tra le nuvole. La sua scelta dimostra come la passione possa portare a cambiare completamente il proprio percorso.

Dalle Ali al Cockpit: Rebecca, la Giovane Hostess che Sfida la Gravità e Insegue un Sogno. Rebecca Storari, ventiduenne emiliana, incarna l'ambizione e la determinazione di una nuova generazione di professionisti dell'aviazione italiana. La sua storia, maturata tra le lunghe tratte che la vedono operare per una compagnia aerea nazionale, è quella di una volontà ferrea di conquistare la cabina di pilotaggio, trasformando un sogno d'infanzia in un obiettivo concreto. Il suo lavoro attuale, come assistente di volo, non è percepito come un punto di arrivo, ma come una fase cruciale di un percorso ben definito. Rebecca, la hostess che vuole fare la pilota: "Vedo tutto il mondo ai miei piedi. E presto entrerò anche in cabina"Rebecca, la hostess determinata a diventare pilota, ha deciso di seguire il suo sogno nonostante le sfide. Rebecca, la hostess che vuole fare la pilota: Vedo tutto il mondo ai miei piedi. E presto entrerò anche in cabinaRebecca Storari, appena 22 anni, ha superato le selezioni per diventare assistente di volo. Ma il suo obiettivo è prendere i comandi di un aereo: Il mio sogno, da sempre. Ci riuscirò ...