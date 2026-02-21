Da giorno o da sera Dagli anni ' 80 ne faccio ormai di tutti i colori

Lady Gaga ha dichiarato di voler trasformare il mondo un passo alla volta, ma lui ha già fatto molto di più. Dalla fine degli anni Ottanta, ha dedicato la sua vita a progetti innovativi, portando avanti iniziative concrete per migliorare le comunità locali. Tra le sue attività, ha organizzato eventi e realizzato interventi diretti che hanno coinvolto centinaia di giovani. La sua passione lo porta a impegnarsi ogni giorno, senza mai fermarsi. Ora, si prepara a lanciare una nuova iniziativa.

Lady Gaga ha detto di voler cambiare il mondo una paillette alla volta, lui l'ha fatto creando P.A.R.O.S.H. acronimo che nasconde le parole Paolo Rossello Second Hand. Si tratta di un marchio adorato da chi conosce e ama davvero la moda, ma non vuole o non può spendere cifre folli per vestire in modo speciale. Viaggiatore per scelta e vocazione, Paolo ha una conoscenza quasi carnale dei mercatini dell'usato ma anche del sistema manifatturiero internazionale per cui i suoi capi ricamati con cristalli e paillettes costano il giusto e non trasformano una signora nella versione paillettata di Pollicino che sul suo percorso semina dischetti luccicanti invece di sassolini.