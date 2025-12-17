Csaba dalla Zorza, nota food writer, volto televisivo e autrice, annuncia con dolore la perdita del padre. Attraverso un toccante messaggio su Instagram, la chef milanese ricorda con affetto il suo papà, condividendo immagini del passato e riflettendo sul legame speciale che li ha uniti.

© Ilgiorno.it - Lutto per Csaba dalla Zorza: “Addio papà, grazie per tutto quello che ho imparato da te”

Milano, 17 dicembre 2025 – Lutto per Csaba Dalla Zorza. La milanese prima food writer italiana, amatissimo volto tv (da anni è tra i protagonisti di “ Cortesie per gli ospiti” su Real Time) e prolifica scrittrice (quest’anno è uscito il suo primo romanzo, “ La governante” ), sul suo profilo Instagram ha parlato della scomparsa del padr e, postando due foto insieme al papà (una degli anni Settanta e una recente): “Io e mio papà in una polaroid poco dopo la metà degli anni ’70. La scattò mia madre questa istantanea, nel salotto di casa. L’originale è attaccata in un album fotografico che conservo in cima a un armadio, insieme alle cose di quando ero bambina" ha scritto sui social, con il consueto garbo e le parole misurate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

