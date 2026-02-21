Crescita e bambini | a Capannoli il ciclo di incontri ' Punto ai diritti'

Il Comune di Capannoli organizza il ciclo di incontri 'Punto ai diritti' per affrontare le sfide quotidiane di genitori, famiglie ed educatori. La serie di appuntamenti mira a favorire il confronto su aspetti pratici dell’educazione e della crescita dei bambini, coinvolgendo esperti e ascoltando le esperienze dei partecipanti. In ogni incontro vengono analizzati casi concreti e strategie utili per supportare lo sviluppo dei più piccoli. Le riunioni si tengono presso la sala comunale del paese.

Il Comune di Capannoli promuove il ciclo di incontri 'Punto ai Diritti', un percorso dedicato a genitori, famiglie ed educatori per riflettere insieme su temi fondamentali legati alla crescita, all'educazione e al benessere dei bambini. Quattro appuntamenti con professionisti del settore educativo e sanitario, ospitati nei servizi educativi del territorio. - Lunedì 23 febbraio: 'Stasera papà', a cura della Dott.ssa Monica Delli Iaconi, presso il Nido d'Infanzia 'Il nido di Agnes' di Capannoli. - Giovedì 12 marzo: 'Crescere nell'era digitale', a cura del Dott.