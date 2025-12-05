Italia in lotta per la vittoria del medagliere agli Europei di nuoto | le gare dove può ancora ambire all’oro
Alla vigilia del quinto giorno di gare agli Europei in vasca corta di Lublino, la bacheca italiana ha ampliato la sua collezione di medaglie, aggiungendo il bronzo di Michele Busa e il prezioso oro di Thomas Ceccon, che ci rimettono in corsa per la prima posizione. Dopo i tre ori in staffetta, arriva dunque il primo individuale, ed è lecito chiedersi se ci siano altre gare dove gli azzurri possano imporsi. I nomi chiave sono Alberto Razzetti e Simona Quadarella. In ordine cronologico, la prima finale di interesse sarà domani sabato 6 dicembre, e il protagonista sarà Alberto Razzetti. Prima gara da medaglia per il genovese con i 200 misti, che ha iniziato soltanto oggi il suo campionato proprio con questo evento. 🔗 Leggi su Oasport.it
#Tabacco, @fp_sisto: Italia modello importante nella lotta al prodotto illecito. VIDEOINTERVISTA @coldiretti agricolae.eu/tabacco-sisto-… Vai su X
Ogni volta che esce un nuovo articolo su Salvini, non parla mai di lavoro, scuola, sanità o diritti. Parla sempre di ville, notai “di famiglia”, affari privati e giri strani. Che coincidenza, vero? Mentre l’Italia lotta con stipendi fermi, inflazione e servizi al collasso, c’è c - facebook.com Vai su Facebook
Lotta, l'Artagon Foggia brilla ai Campionati di Livorno e porta a casa punti e medaglie - Conclus la Coppa Italia di lotta stile libero, Memorial Mario Cerrai, rassegna dedicata ai lottatori U17 e Assoluti, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia ... Scrive foggiatoday.it
Mondiali di nuoto 2025, il medagliere dell’Italia: le medaglie d’oro, argento e bronzo degli azzurri a Singapore - Sono 15 le medaglie conquistate fino ad ora dall’Italia ai Mondiali di nuoto 2025 a Singapore: ecco il medagliere aggiornato in tempo reale con tutti i nomi dei vincitori. Segnala fanpage.it