Alla vigilia del quinto giorno di gare agli Europei in vasca corta di Lublino, la bacheca italiana ha ampliato la sua collezione di medaglie, aggiungendo il bronzo di Michele Busa e il prezioso oro di Thomas Ceccon, che ci rimettono in corsa per la prima posizione. Dopo i tre ori in staffetta, arriva dunque il primo individuale, ed è lecito chiedersi se ci siano altre gare dove gli azzurri possano imporsi. I nomi chiave sono Alberto Razzetti e Simona Quadarella. In ordine cronologico, la prima finale di interesse sarà domani sabato 6 dicembre, e il protagonista sarà Alberto Razzetti. Prima gara da medaglia per il genovese con i 200 misti, che ha iniziato soltanto oggi il suo campionato proprio con questo evento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia in lotta per la vittoria del medagliere agli Europei di nuoto: le gare dove può ancora ambire all’oro