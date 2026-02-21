Cos’è la cardiomiopatia dilatativa la grave malattia che aveva il piccolo Domenico

Domenico, un bambino di otto anni, è morto questa mattina dopo aver subito un trapianto di cuore. La sua condizione si era aggravata negli ultimi mesi a causa di una malattia chiamata cardiomiopatia dilatativa, che indebolisce il muscolo cardiaco. Il trapianto, eseguito in un ospedale specializzato, era stato programmato per salvargli la vita. Purtroppo, il cuore donato aveva subito danni durante l’intervento, peggiorando la situazione del piccolo.

Il piccolo Domenico non ce l’ha fatta ed è morto stamattina dopo il progressivo aggravamento delle sue condizioni, a seguito del trapianto di un cuore danneggiato. Il bambino di due anni soffriva di una grave patologia cardiaca, la cardiomiopatia dilatativa. La cardiomiopatia dilatativa è una malattia del muscolo cardiaco, il miocardio, che porta il cuore a ingrandirsi, in particolare il ventricolo sinistro, la camera deputata a spingere il sangue in tutto il corpo attraverso l’aorta. Il paradosso di questa patologia sta proprio qui: un cuore più grande non è un cuore più forte. Al contrario, più si dilata, meno riesce a pompare il sangue in modo efficace.🔗 Leggi su Cultweb.it

