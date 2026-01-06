Tragedia in Brianza | Luigi Deliso muore per il monossido di carbonio della sua stufa artigianale

Una tragedia si è verificata a Biassono, in Brianza, dove Luigi Deliso è deceduto nella notte di martedì 6 gennaio a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. La vittima, residente in un cascinale di via Regina Margherita, aveva utilizzato una stufa artigianale. L’incidente sottolinea l’importanza di verificare correttamente i dispositivi di riscaldamento domestico per prevenire rischi di intossicazione.

È morto nel suo appartamento a causa del monossido di carbonio respirato durante la notte.La tragedia è avvenuta a Biassono nella notte di martedì 6 gennaio in un cascinale di via Regina Margherita, nella frazione di San Giorgio. Il cadavere dell'uomo è stato scoperto dal figlio 40enne che è.

Monossido killer nel cascinale a Biassono: morto un 63enne. "Non aveva soldi per il riscaldamento, bruciava il carbone in un bidone"

