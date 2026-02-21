Compiti spostati per il Ramadan Dirigente nella bufera | ANIEF Liguria e i docenti esprimono solidarietà e rivendicano l’approccio inclusivo dell’istituto

Una comunicazione interna della dirigente scolastica di un istituto superiore di Genova ha provocato una forte reazione tra docenti e sindacati. La causa risiede nello spostamento dei compiti degli studenti durante il Ramadan, deciso senza consultare il corpo docente. ANIEF Liguria e i professori sottolineano l’importanza di un approccio più inclusivo e rispettoso delle diverse esigenze culturali. La vicenda mette in discussione le modalità di gestione delle modifiche scolastiche in periodi di particolare sensibilità.

