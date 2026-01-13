Un’indagine regionale monitora il burnout e l’autoefficacia percepita dai docenti liguri fino al 31 gennaio L’iniziativa coinvolge ANIEF Liguria e OSD APS
Un’indagine regionale, condotta da ANIEF Liguria e OSD APS, monitora il livello di burnout e l’autoefficacia percepita dai docenti liguri. La rilevazione sul benessere lavorativo del personale scolastico rimarrà attiva fino al 31 gennaio 2026, offrendo una panoramica importante sullo stato di salute psicofisica degli insegnanti e sulle eventuali aree di intervento necessarie.
Una rilevazione sul benessere lavorativo del personale scolastico è attiva in Liguria fino al 31 gennaio 2026. L'indagine si concentra sul rischio di burnout e sul livello di autoefficacia percepita nella professione docente.
